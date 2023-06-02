اصطدام قطاري ركاب وشحن في الهند يسفر عن مقتل وإصابة 200 شخص

أدي حادث تصادم قطاري ركاب وشحن قرب مدينة بالاسور في الهند إلي مقتل 30 شخص وإصابة 179 اخرين، بعد خروج عدة عربات ركاب عن مسارها.

ووقع تصادم القطارات عند 19.20 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند. وكان قطار الركاب مسافرا من كلكتا إلى تشيناي، بحسب ما ذكرت شبكة " NDTV".

وأضافت الشبكة أن رئيس قسم الإطفاء في أوديشا سودهانشو سارانجي، يقود عملية الإنقاذ، بعد أن تم وضع العاملين في الكليات الطبية والمستشفيات القريبة في حالة تأهب.

وتابعت الشبكة أن ما يزيد عن مائة عنصر من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث وزملائهم من الولاية يشاركون في عملية الإنقاذ، ويقومون بالبحث عن الضحايا.