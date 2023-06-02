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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اصطدام قطاري ركاب وشحن في الهند يسفر عن مقتل وإصابة 200 شخص

حادث قطار في الهند
حادث قطار في الهند
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أدي حادث تصادم قطاري ركاب وشحن قرب مدينة بالاسور في الهند إلي مقتل 30 شخص وإصابة 179 اخرين، بعد خروج عدة عربات ركاب عن مسارها.

ووقع تصادم القطارات عند 19.20 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند. وكان قطار الركاب مسافرا من كلكتا إلى تشيناي، بحسب ما ذكرت شبكة " NDTV".

وأضافت الشبكة أن رئيس قسم الإطفاء في أوديشا سودهانشو سارانجي، يقود عملية الإنقاذ، بعد أن تم وضع العاملين في الكليات الطبية والمستشفيات القريبة في حالة تأهب.

وتابعت الشبكة أن ما يزيد عن مائة عنصر من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث وزملائهم من الولاية يشاركون في عملية الإنقاذ، ويقومون بالبحث عن الضحايا.

الهند قطاري ركاب وشحن تصادم مقتل 30 شخص إصابة 179 اخرين