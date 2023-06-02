بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق "بورسعيد - المطرية"

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلين، مساء اليوم الجمعة، اثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل وأجرة على طريق بورسعيد المطرية.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من: محمد محمد علي 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعمرو محمد ابراهيم 30 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد علي محمد 18عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى، وزياد محمد علي 13عامًا، سحجات متفرقة بالجسم والوجه.

كما استقبل مستشفى الزهور معتز محمد حسنى 24 عامًا، جروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج والحالة العامة سيئة، ومحمد معاطي أحمد 15عامًا، جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مصابين نتيجة حادث تصادم سيارتين ربع نقل وأجرة على طريق بورسعيد المطرية.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.