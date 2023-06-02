اهمية المسابقات المدرسية على الطلاب، كونها عاملًا محفزًا للطلاب بصورة كبيرة جدًا، حيث أن المسابقات المدرسية من بين أهم الأدوات التي تساهم مساهمة فعالة في تعزيز تعلمهم، كذلك لها دور واضح في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، ولا يمكن انكار هذا الدور أبدًا، فالدور الذي تتقلد المسابقات لا يقتصر على جانب واحد فقط، بل يشمل الكثير من الجوانب المختلفة، ومن هذا المنحى نأتي بتوضيح اهمية المسابقات المدرسية على الطلاب.

اهمية المسابقات المدرسية على الطلاب

يعد موقع الليث من بين المواقع العربية التي صعدت لهرم النجاح جُملة واحدة، وهذا الأمر يأتي تبعًا لكل ما يوفره هذا الموقع من كم هائل من المعلومات التي يحتاجها القارئ العربي، ويمكن القول بأن دور هذا الموقع سطع من خلال تسليطه الضوء على ما يحتاجه الطلاب أيضًا، وفي هذا السياق نتبين اهمية المسابقات المدرسية على الطلاب:

إتاحة الفرصة إلى كافة الطلاب في التعرف على مهارات ومعلومات جديدة.

كذلك، العمل على غرس الرغبة من أجل العمل في فريق، والمنافسة فيما بينهم بطريقة شريفة بعيدة عن الحقد والكره.

العمل على رفع مستوى الذكاء لدى الطالب، وزيادة الرغبة في التعرف على معلومات جديدة.

أن يتمكن الطالب من فهم مختلف المعلومات التي تتعلق في مهارات تعليمية جديدة.

اسئلة دينية للمسابقات المدرسية

لا تقتصر المسابقات المدرسية على مجال واحد فقط، بل تتفرع هذه المسابقات على مجموعة كبيرة من المجالات، وجميع هذه المجالات تسقي حاجة الطالب للمعلومات، كما تضم المسابقات اسئلة عامة أو اسئلة دينية أو اسئلة صراحة، وهذا ما نطرح منه جزءًا فيما يلي:

السؤال: كم مرة ذكر اسم جبريل عليه السلام في القرآن الكريم؟

الإجابة: ثلاث مرات.

كذلك، السؤال: ما هي السورة التي يبلغ عدد آياتها ١١ آية فقط؟

الإجابة: سورة الجمعة.

السؤال: ما هي أكثر الآيات في القرآن تكرارًا؟

الإجابة: قوله تعالى “فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” ذكرت 31 مرة في سورة الرحمن.

كذلك، السؤال: ما هي الحواميم السبعة المبدوءة ب(حم)؟

الإجابة: سور غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.

السؤال: ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن الكريم؟

الإجابة: سورة الإخلاص

كذلك، السؤال: ما هي الليلة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بسورة باسمها في القرآن الكريم؟

الإجابة: الليلة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بسورة باسمها في القرآن الكريم هي.. ليلة القدر.

كذلك، السؤال: ما هي السور الملقبة بمقاصير القرآن الكريم؟

الإجابة: الفاتحة، الكهف، سبأ، فاطر.

تنبثق اهمية المسابقات المدرسية على الطلاب من خلال الفوائد الكثيرة والمتعددة التي يحظى بها الطالب تبعًا لهذه المسابقات، والتي تتمحور وتتجلى في التطور المعرفي الهائل الذي يمر به الطالب نتيجة لها.