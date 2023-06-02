ads
السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ميرهان حسين تعتزل الفن : "أشعر بعدم تقدير لشخصي ولموهبتى"

ميريهان حسين
ميريهان حسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاجأت الفنانة ميريهان حسين الجميع بقرار إعتزالها الفن وإنسحابها من التواصل مع الجميع فى "أجازة مفتوحه" على حد وصفها .
نشرت ميريهان على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بخاصية الحالات الإستورى "أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتى، ولم أعتد البقاء فى مكان ومع أشخاص لا تقدرنى، لذلك أعتزل" .
وتابعت "اجازه مفتوحه من السوشيال ميديا والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين، مش هكون موجوده لا عايزه حاجه من حد ولا حد يعوز منى حاجة" .
وإختتمت ميريهان : "ولا معارف ولا صحاب ولا حد يستاهل، عملت كل حاجه والتقليد والغنا وكل الناس بتقول مظلومة وسط مصالح وشللية ومين متجوز مين وموضة معرفش ايه" .

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "عمر وسلمى" ، "الهرم الرابع" ، "اتنين للإيجار" ، ومسلسلات "اسم مؤقت" ، "حوارى بوخارست" ، "مشوار الونش"  وغيرها من الأعمال.

Screenshot_2023-06-02-19-36-17-952_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-17-952_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-23-757_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-23-757_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-34-963_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-34-963_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-11-036_com.instagram.android
Screenshot_2023-06-02-19-36-11-036_com.instagram.android
ميريهان حسين اعتزال ميريهان حسين الهرم الرابع مشوار الونش الونش