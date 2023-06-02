ميرهان حسين تعتزل الفن : "أشعر بعدم تقدير لشخصي ولموهبتى"

فاجأت الفنانة ميريهان حسين الجميع بقرار إعتزالها الفن وإنسحابها من التواصل مع الجميع فى "أجازة مفتوحه" على حد وصفها .

نشرت ميريهان على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بخاصية الحالات الإستورى "أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتى، ولم أعتد البقاء فى مكان ومع أشخاص لا تقدرنى، لذلك أعتزل" .

وتابعت "اجازه مفتوحه من السوشيال ميديا والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين، مش هكون موجوده لا عايزه حاجه من حد ولا حد يعوز منى حاجة" .

وإختتمت ميريهان : "ولا معارف ولا صحاب ولا حد يستاهل، عملت كل حاجه والتقليد والغنا وكل الناس بتقول مظلومة وسط مصالح وشللية ومين متجوز مين وموضة معرفش ايه" .

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "عمر وسلمى" ، "الهرم الرابع" ، "اتنين للإيجار" ، ومسلسلات "اسم مؤقت" ، "حوارى بوخارست" ، "مشوار الونش" وغيرها من الأعمال.

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