حبس متهمين بسحل وضرب شاب بسبب حذاء في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس متهمين بسحل شاب وضربه، بسبب خلاف بينهم علي ثمن حذاء، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في مجال بيع الاحذية، وان أحد المتهمين أراد شراء حذاء بأقل من ثمنه فرفض المجني تليه، فنشبت مشادة بينهم، وانصرف المتهم وفي نيته الشر ثم عاد مع اخر وقاموا بضرب الشاب ووسحله، مما أصابه بكدمات وسحجات في الوجه والجسم.

وواجهت النيابة المتهمين بالفيديوهات الخاصة بالواقعة، وأقرو بأنهم من فيه واعترفوا بارتكابها، وأمرت النيابة بعرض المجني عليه علي الطب الشرعي وإعداد تقرير بالاصابات التي لحقت به.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من اعتداء آخرين عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25-5-2023 تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين طرف أول الشاكي، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وطرف ثان شخصين جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب خلافات حول الجيرة، تعدى على إثرها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته المشار إليها.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.