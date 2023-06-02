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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع عمليات توريد القمح ويوجه بتشديد الرقابة

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع عمليات توريد القمح
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تابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا , اليوم الجمعة عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك , فى اطار توجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية باعتبار القمح محصولا استراتيجيا , وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية .
أسفرت حملات الرقابة والمتابعة بمركز المنيا عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون أوراق رسمية بحى غرب , وتم تسليمها الى شركة المطاحن , كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل وتم تسليمها الى صوامع دماريس . 

وفى ملوى جنوب المحافظة , اسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4 طن ونصف قمح بمخزن غلال احد تجار قرية الريرمون , وضبط جرار زراعى محمل بطن ونصف بقرية الروضة, بالاضافة الى ضبط سيارتين الاولى محملة بطنين وربع والاخرى محملة بما يقارب الطن , وتم تسليمها جميعا الى مطاحن ملوى .
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الوحدات المحلية توريد محصول القمح موسم الحصاد 2023