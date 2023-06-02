رسميًا.. ميلان يحصن «لياو» بعقد طويل الأمد

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تجديد عقد نجمه البرتغالي رافائيل لياو حتى صيف عام 2028، ليحصنه من الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ومدد ميلان تعاقده مع لياو لمدة 5 سنوات، ليستمر داخل قلعة سان سيرو وينتهي عقده مع الروسونيري في عام 2028.

أسهم لياو، المنتقل من ليل الفرنسي لصفوف ميلان مقابل 29.5 مليون يورو، في قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، فضلًا عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ارتبط اسم صاحب الـ23 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو، حيث كان ينتهي عقده القديم مع ميلان بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن لياو وقع على عقد جديد يربطه مع الفريق حتى 30 يونيو 2028، كما وضع النادي شرطًا جزائيًا في عقد لياو الجديد، يقدر بـ175 مليون يورو، علاوة على ارتفاع راتب رافائيل لياو إلى 5 ملايين يورو سنويًا، إضافة لـ2 مليون يورو كإضافات ومكافأة توقيع.

وخاض لياو مع ميلان، 162 مباراة سجل خلالها الجناح البرتغالي 41 هدفًا وصنع 29 آخرين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.