أفشة عن مواجهة الوداد: الأهلي لا ينظر للماضي

قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غاية في الأهمية، وينتظرها الجميع سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون تمامًا أهمية المباراة والكل جاهز لبذل أقصى الجهد من أجل التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة وتسطير سطر جديد في تاريخ الأهلي.

أضاف أن هناك طقوسًا محددة يقوم بها قبل أي مباراة، وينتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى يكون في كامل تركيزه ويؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير.

وأوضح "أفشة" أن الحديث عن النهائي الإفريقي في الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائمًا على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليًّا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.



واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتأكيد أن عامل الجمهور في غاية الأهمية، وأن تواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم.



يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.