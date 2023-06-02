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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الشؤون الإسلامية" السعودية تكثف نشاطها التوعوي والإرشادي بمطار الملك عبدالعزيز

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبد العزيز الدولي
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قامت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بتوزيع أكثر من 20 ألف مطبوعة علمية في أحكام المناسك بلغات عالمية، عبر المكاتب والكونترات الخاصة بها في صالة استقبال الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

وكلفت الوزارة، ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في جدة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - ما يقارب (104) موظفات من مشرفات ومراقبات وحارسات أمن وداعيات للمشاركة في تسهيل خدمات الحجاج والمعتمرين وتوزيع الكتب والمطويات الإرشادية بكل اللغات، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية لهم.

وأبدى عدد من ضيوف الرحمن من جمهوريتي باكستان وبنجلاديش الذين قدموا لآداء مناسك الحج أمس عن سعادتهم وتقديرهم للخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن الواصلين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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