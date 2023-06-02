مروان عطية: درسنا الوداد جيدًا.. وجاهزون لتحقيق أهدافنا في مباراة الأحد

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي يعلم جيدًا قوة فريق الوداد، وأهمية وصعوبة مباراة الذهاب بين الفريقين التي تقام الأحد القادم.

وأوضح مروان أن الجهاز الفني واللاعبين قاموا بدراسة فريق الوداد جيدًا، ونحن جاهزون للمواجهة، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه.



وقال: «نحن حاليًّا نركز في مباراة الوداد، ولا نعلق على مباريات خضناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الأحد، والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام، ونسعى للتتويج بالبطولة هذا الموسم».

واختتم مروان حديثه قائلًا: «فريق الوداد كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن نعمل على التتويج بالبطولة وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين».

يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.