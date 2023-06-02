تفقد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج منذ قليل موقع الحريق الذي نشب في مركز طهطا في محافظة سوهاج في قطعة أرض فضاء ملك لمصنع أخشاب بذات الناحية .
وكان مدير أمن سوهاج تلقى أخطارًا يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء تابعه لمصنع اخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزله عماره بدائرة مركز شرطة طهطا وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية وخزان استراتيجي ، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح او إصابات، وتبين بالفحص نشوب الحريق بكمية من البوص تستخدم لتصنيع الخشب المضغوط بقطعة الأرض بجوار مصنع المصريه للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط ، ملك المدعو إ م يبلغ من العمر 57 عاما و يقيم دائرة مركز جهينة ، وان سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة دون وجود أية شبهة جنائية.
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بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد موقع حريق أرض فضاء لمصنع الأخشاب
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تفقد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج منذ قليل موقع الحريق الذي نشب في مركز طهطا في محافظة سوهاج في قطعة أرض فضاء ملك لمصنع أخشاب بذات الناحية .
تفقد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج منذ قليل موقع الحريق الذي نشب في مركز طهطا في محافظة سوهاج في قطعة أرض فضاء ملك لمصنع أخشاب بذات الناحية .