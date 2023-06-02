أول أيام عرض "ميمو" في جدة.. أحمد حلمي يرفع لافتة كامل العدد

حقق الفنان أحمد حلمي نجاحا كبيرا بمسرحيته الجديدة "ميمو" بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، حيث رفعت في أول أيام عرضها لافتة كامل العدد، كما تصدر تريند موقع التغريدات العالمي تويتر بالسعودية.

حضر العرض المطرب محمد حماقي، ومجموعة كبيرة من الضيوف.

من جانبه قال المنتج حمدي بدر: “هذا النجاح ليس جديدا على العرض ولا الفنان أحمد حلمي، الذي سبق تحقيقه خلال موسم الرياض منذ عدة أشهر عند عرض المسرحية لأول مرة، فهو نجم كبير وله جمهور كبير في الوطن العربي أجمع وليس المملكة العربية السعودية فقط، وهو ما يجعل تذاكر العرض تنفد بمجرد طرحها”.

وأضاف بدر: “ميمو” هو أول مشروع لي مع أحمد حلمي ضمن مجموعة من المشاريع التي سوف نعلن عنها خلال الفترة القادمة، فنحن مستمرين في عرض العمل خلال الأربع ليالي المقبلة، وبعدها سوف نفكر في الخطوة القادمة.

مسرحية "ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.