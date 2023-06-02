وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره البرازيلي على هامش اجتماع دول "بريكس"

التقي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، بنظيره البرازيلي ماورو فييرا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".

وناقش الجانبان سبل حل الصراع في أوكرانيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وأضاف البيان: "تم إيلاء اهتمام كبير للجهود البرازيلية لإيجاد طرق لحل الأزمة في أوكرانيا".

وتابع البيان أن الطرفين ناقشا العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

وأيد وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" التي تشمل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، في اجتماعهم في كيب تاون، التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الاجتماع: "أعاد الوزراء التذكير بمواقف دولهم من الوضع في أوكرانيا وما حولها، وأشادوا بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية".

والاجتماع الوزاري لـ "بريكس" ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا ناليدي باندور، وحضر اللقاء لافروف.