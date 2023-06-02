وزير الرياضة ينجح فى الخروج من أزمات الأندية الشعبية إلي بر الأمان

نجحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خلال الأسبوع الماضي فى تخطي العديد من الازمات والخروج منها إلى بر الأمان فيما يخص الاندية الشعبية علي وجه الخصوص وهي الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي.



ونجح وزير الرياضة فى الحصول علي موافقة الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علي إستاد القاهرة الدولي.

وذلك بعد إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير، في المباراة المصيرية للنادي الأهلي من 20 ألف إلي 50 آلف مشجع لمساندة المارد الاحمر فى نهائي أفريقيا للتاكيد علي ان كافة أجهزة الدولة وكافة مؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال أفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.



وعلي صعيد نادي الزمالك يواصل وزير الرياضة مجهوداته لحل الأزمات المالية للقلعة البيضاء ومشكلة الحجز علي ارصدة النادي فى البنوك

وتوصل وزير الرياضة مع حل بين مجلس ادارة نادي الزمالك والبريد المصري لفتح حساب للقلعة البيضاء فى هيئة البريد المصري للتيسير علي مجلس الادارة فى مواصلة اعماله ودفعت رواتب الموظفين واللاعبين والاجهزة الفنية

ومن المنتظر ان يتم الاتفاق النهائي بين مجلس ادارة نادي الزمالك والبريد المصري خلال الفترة المقبلة

كما نجح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى احتواء أزمة نادي الإتحاد السكندري بعد اصرار محمد مصلحي رئيس مجلس الادارة.



وقام وزير الرياضة بالسفر الي الإسكندرية والتقي محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالنادي الجديد والتنسيق مع المحافظة في كافة الامور التي تخص نادي الاتحاد السكندري، وتقديم الدعم اللازم للنادي.

وأكد وزير الشباب ، آنه يكن كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، مشيراً إلى أن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وأنه تم التنسيق مع المحافظ في العديد من الملفات العالقة.

لينهي وزير الرياضة بذلك ازمة زعيم الثغر وبقاء محمد مصلحي ومجلسه فى قيادة الإتحاد السكندري

ومن الإسكندرية الى الاسماعيلية ساند الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب لجنة إدارة الدراويش فى مواصلة عملها حتي الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديدة خلال شهر يوليو المقبل .

ونجحت وزارة الرياضة بالحفاظ على استقرار المجلس والقيام بدوره فى ادارة كافة شؤون النادي الاسماعيلي والحفاظ على مكتسباته حتى إشعار آخر.

ومن جانبه قال الدكتور اشرف صبحي : " لنا أدوار سابقة مع الأندية الشعبية ويجب أن تبحث مجالس إدارات الأندية زيادة مواردها فمجال كرة القدم استثمار واقتصاد والحكومة لا تدعم الصرف على لاعبين الموضوع تسويقي وتجاري أكثر من أي شيء آخر".

وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.