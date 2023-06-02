«البريميرليج» تدين هجوم جماهير روما على حكم نهائي الدوري الأوروبي

أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الـ«بريميرليج»، اليوم الجمعة، اعتداءات جماهير نادي روما الإيطالي على الحكم أنتوني تايلور وعائلته، أثناء مغادرته المجر بعد خوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما.

استنكرت الرابطة، تصرفات جماهير روما، التي اعتدت على الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي، وذلك خلال تواجده في المطار رفقة عائلته، أثناء عودته لبلاده.

وأصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا عقب الاعتداءات التي تعرض لها تايلور من جانب جماهير روما؛ بسبب قراراته في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية الإسباني، حيث إنه أثناء تواجده داخل مطار بودابست رفقة أسرته للعودة إلى البلاد، فوجئ بهجوم وإهانات له ولعائلته من قبل جمهور فريق الذئاب، الأمر الذي استنكرته رابطة التحكيم الإنجليزية، وعدد من النجوم السابقين وعلى رأسهم ريو فيرديناند.

نص البيان:

«نحن على علم بالفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر التحرش بأنتوني تايلور وعائلته في مطار بودابست».

وأضاف: «نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة، التي تعرض لها أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة لمنزله عقب التحكيم في نهائي الدوري الأوروبي».

وتابع البيان: «لا ينبغي لأحد أن يعاني من السلوك غير المبرر الذي كان عليه أن يتحمله أمس»، مشيرًا: «أنتوني هو أحد حكام المباريات الأكثر خبرة وإنجازًا، سنواصل تقديم دعمنا لأنتوني وعائلته بالكامل».

كان أنتوني تايلور تعرض للهجوم من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، ووصف الأخير، الحكم الإنجليزي بأنه عار على اللعبة؛ وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فريق العاصمة الإيطالية في المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي.

وحصد فريق إشبيلية الإسباني لقبه السابع من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعدما امتد اللقاء إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وكسر إشبيلية، سلسلة فوز مورينيو في النهائيات الأوروبية، حيث فاز في 5 نهائيات قارية لعبها من قبل، على مستوى بطولات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي.

We are shocked and appalled by the unacceptable abuse directed at Anthony Taylor and his family as they travelled back from the UEFA Europa League Final.



No one should have to suffer the inexcusable behaviour they had to endure yesterday.



Anthony is one of our most experienced… — Premier League (@premierleague) June 2, 2023