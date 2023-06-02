ننشر أسماء ضحايا تصادم قطار بضائع بـ"توك توك" في البحيرة

ننشر أسماء ضحايا حادث إصطدام قطار بضائع بخط ( القاهرة - الأسكندرية) بتوك توك أثناء عبور مزلقان الروس بقرية كوم أمبو التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

الضحايا هم كل من:" أحمد عوض عبد الهادى، عام، دعاء سامح الشبراوى، 25 عامًا، أسماء سامح الشبراوى، 27 عامًا، عبد الرحمن محمد صبحى، 6 سنوات، خليفة خميس ضيف الله، 57 عامًا، محاسن صلاح الدانونى، 62 عامًا".

لقي 6 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، إثر اصطدام قطار بضائع بخط ( الإسكندرية- القاهرة)، بتوك بمزلقان الروس بقرية كوم أمبو التابعة لمركز مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثث الضحايا لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من شرطة النجدة بإصطدام قطار بضائع بـ " توك توك"، أثناء عبور مزلقان شريط السكة الحديد بخط ( القاهرة – الأسكندرية)، وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ المتوتي بمستشفي أبو المطامير المركزي.



حُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة

