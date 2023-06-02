ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرينة الرئيس السيسي: أرحب بالسيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة في بلدها الثاني مصر

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي وجيل بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بزيارة السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى في بلدها الثاني مصر، مبدية تطلعها لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -: "تحل السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

 

السيدة انتصار السيسي جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى