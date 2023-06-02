قرينة الرئيس السيسي: أرحب بالسيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة في بلدها الثاني مصر

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بزيارة السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى في بلدها الثاني مصر، مبدية تطلعها لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -: "تحل السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".