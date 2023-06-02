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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: مقتل 3 عناصر يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن العراقية
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أنه استنادًا لتوجيهات القائد العام للقواتِ المسلحة محمد شياع السوداني خلال زيارته أمس لأبطال جهازِ مكافحةِ الإرهاب بتنفيذ عمليات نوعية مباغتة وسريعة وبإشراف مباشر لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، تمكن جهازُ مكافحةِ الإرهاب وبكمين محكم من قتل ثلاثة ارهابيين من عصابات داعش الإرهابي".

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن العناصر الإرهابية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في جبال حمرين بمحافظة كركوك.

الارهاب العراق كركوك