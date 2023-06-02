رئيس التنمية الصناعية يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر



شارك المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، في افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالاقصر، الذى تنظمه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – "مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" وبرعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة، وذلك في إطار دعم الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

وشارك في فعاليات الافتتاح كلا من الوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد و ميخال هرارى بسفارة سويسرا، وأحمد رزق نائب ممثل اليونيدو في مصر ، وعدد من الجهات الحكومية و ممثلى القطاع الخاص وبمشاركة 70 عارض بمحافظتى قنا و الأقصر في كافة الانشطة الصناعية ونحو 300 شركة.

يأتى إقامة مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) الذى تنفذه اليونيدو بتمويل من حكومة سويسرا وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وتعزيز جهود الدولة للنهوض به لتحسين المنتج المصري وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

وأعرب عبد الكريم خلال كلمته عن سعادته الكبيرة بما شهده من تطور كبير للمنتجات والمشروعات مقارنة بالعام الماضي و انها تحولت من مشروعات الي مصانع منتجه في وقت قصير مشيدا باللغة التي يتحدث بها اصحاب المشروعات والذين بدأوا كرواد اعمال ، واصبحوا الان رجال اعمال وصناعة احترافيين لهم خبرات تصنيعية و تسويقية واستطاعوا خلال عام واحد ان يرتقوا بطموحهم الى التطلع للوصول الى الاسواق العالمية وبالفعل استطاع عدد منهم تحقيق ذلك، مشيدا بما لمسه من مشاركة كبيرة للمرأة في تلك المشروعات والتي اثبتت قدرتها على مباشرة الاعمال وادارة الاستثمارات مؤكدا على ان وزارة التجارة و الصناعة ، بجميع هيئاتها وفي مقدمتها التنمية الصناعية جاهزة لمساندة تلك المشروعات بكل السبل وتقديم كل الدعم لهذه المبادرة لتعزيز استدامتها.

و أشاد عبد الكريم ، بجهود القائمين على المشروع من اليونيدو والحكومة السويسرية لانجاح المبادرة والتى تعد من المشروعات الرائدة اقليميا وعالميا لتبنيها التحول نحو الصناعة الخضراء.

وأشار رئيس الهيئة في كلمته إلى الأراضي الصناعية مؤكدا أن الأرض يتم طرحها على المستثمر على اختلاف ولايتها بثمن المرافق فقط، أي أن الأرض نفسها تمنح بالمجان، كما تم تسعيرها بشفافية تامة من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء ويتم اتاحة الارض الصناعية بالتمليك أو بحق الانتفاع بمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن منطقة البغدادى انتهت من عمليات استكمال المرافق والخدمات بها بنسبة 100% تقريبا ومتاحة أمام المستثمرين ورواد الاعمال من خلال خطة الهيئة لتخصيص مصانع جديد بالمنطقة.

وأضاف أن الهيئة وفرت بخلاف الأراضى مصانع جاهزة بمجمعات صناعية مكتملة المرافق والخدمات بمحافظات الجمهورية ومنها مجمع البغدادي بالاقصر ومجمع "الهو" بقنا وهذه المصانع جاهزه للاستلام الفورى والتشغيل بنظامى التملك أو الإيجار وتم اتاحة حزمة كبيرة من التيسيرات وفي مقدمتها تأجيل سداد أول قيمة ايجارية لمدة 9 شهور من استلام الوحدة لاتاحة السيولة الكافية للمستثمر لتشغيل مصنعه وبدء الانتاج.

وفيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تقديم الخدمات الصناعية، أكد أنه تم إنهاء معظم المتأخرات بالنسبة لطلبات التراخيص والسجل الصناعي بالهيئة ، وذلك ثمرة تيسير الاجراءات وجهد العاملين بالهيئة نحو تحقيق التحول الرقمى الذي تشهده الهيئة حاليا وإتمام اجراءاتها للتيسير على المستثمرين واصدار حزمة من الحوافز و التيسيرات الإجرائية آخرها قرار وزير التجارة والصناعة أمس فيما يتعلق بالسماح للمستثمر بسداد رسوم متابعة رخصة التشغيل حتى ثلاث وخمس سنوات في المرة الواحدة بدلا من التجديد كل عام.