مصر تحصد ذهبيتين وفضية في بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي

حصد المنتخب الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية واحدة مع بداية منافسات اليوم الثاني لبطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي التي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري.

وتوج حسان حفني لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي، بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 5"، وهي الذهبية الأولى للبعثة المصرية في البطولة، وتوج سامح عيد بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 4"، فيما حقق عبد الرحمن عبد الوهاب فضية التصنيف "كلاس 10".

تشارك مصر في البطولة بـ 14 لاعبا ولاعبة هم: (سيد سيكا، سامح عيد، حسان حفني، عبد الرحمن عبد الوهاب، خالد عبد السلام، إبراهيم حمدتو، حسام حسني، أحمد المحصي، فايزة محمود، هناء حماد، فوزية الغمري، هاجر الدسوقي، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة)، وذلك تحت قيادة المدير الفني جمال زينهم.

يترأس بعثة المنتخب الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

تقام البطولة بمشاركة 118 لاعبا ولاعبة من 17 دولة هي: (الجزائر - كندا - كوت ديفوار - مصر - قبرص - فرنسا - بريطانيا - الهند - إيران - العراق - الأردن - كوريا الجنوبية - السعودية - الكويت - هولندا - سلوفاكيا - بلغاريا).

تعد هذه البطولة أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.