خروج عربات قطار عن القضبان في الإسماعيلية دون إصابات

تعرض قطار الإسماعيلية بورسعيد صباح اليوم الجمعة لخروج عربتي قطار عن مسارهما خلال رحلته إلى محافظة بورسعيد، فيما انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد خروج عربيتين من القطار رقم 570 القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية بالكيلو 14 بالقنطرة غرب بالإسماعيلية وتوقف القطار.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف الي مكان الحادث، وصلت للتعامل الفوري ونقل أي مصابين إلي المستشفيات حال احتياجها، فيما انتقلت قوات الشرطة والقيادات التنفيذية ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب للتوجه إلى مكان البلاغ.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال سيارات الحماية المدنية الي محيط الحادث وفرض كردون أمني لحين الانتهاء من رفع العربيتين وإعادة حركة سير القطارات مرة أخري علي خط بورسعيد الإسماعيلية.

وأكدت مصادر مسئولة في إسعاف الإسماعيلية علي عدم وجود أي مصابين ونقل اي منهم الي المستشفيات في الحادث مشيرا إلي أن تواجدهم حتي الآن للتأمين فقط.

كما أكدت المصادر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات نهائيا أو وفيات فيما تعمل الاطقم الفنية علي إعادة العربات الي خط القطار مرة أخري.