شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقرة وارتفاع درجات الحرارة.



وأكد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة.. مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.



ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الصحية والحضرية، تحسبًا لأي إصابات بضربات شمس أو أي أعراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.



وطالب المحافظ المواطنين بعدم المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، بجانب أخذ الحيطة لمن يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري بعدم التعرض للشمس لأنهم أكثر عرضة لضربة الشمس.



وأشار المحافظ إلي إعلان رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء علي مستوي المحافظة، موجهًا بالمرور الدوري علي محولات الكهرباء، منعًا لحدوث أي طوارئ قدي تؤدي إلي قطع التيار الكهربي، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد علي مستوي قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلي انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.



من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الطقس بالتنسيق مع غرف العمليات في مجالس المدن والمديريات المعنية، مشيرًا إلي عدم تلقي الغرفة اية إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.



وتشهد محافظة شمال سيناء ارتفاعا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث ساد المحافظة طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار أثر علي كافة مناحي الحياة، حيث التزم معظم المواطنين منازلهم وعدم الخروج بسبب حرارة الجو خاصة وأن اليوم الجمعة عطلة أسبوعية.