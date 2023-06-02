بالصور.. روجينا عن تكريم المجلس القومى للمرأة: "تكريم غالى"

نشرت الفنانة روجينا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، صور لها من تكريم المجلس القومى للمرأة .

وعلقت "الحمد والشكر لله تكريم المجلس القومى للمرأة عن دور مسلسل ستهم، شكراً جداً للمجلس القومى للمرأة على التكريم الغالى" .

وتابعت "شكراً جداً للدكتوره مايا مرسى على التكريم ومبروك لكل زميلاتى على التكريم" .

يقدم المجلس القومى للمرأة تكريمات لصناع الدراما على مجهودهم فى خدمة قضايا المرأة، كنوع من أنواع الدعم والتشجيع .

يذكر أن الفنانة روجينا شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "ستهم" ، بطولة روجينا، محمد عبالحافظ، أمير صلاح، نانسى صلاح، إبراهيم السمان، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج رؤوف عبد العزيز.

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