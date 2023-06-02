المغرب: القبض على متطرف موال لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة طنجة، من القبض على متطرف موالي لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي اليوم /الجمعة/ أن التحريات التي جرت أوضحت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن "البيعة" للأمير المزعوم لتنظيم (داعش)، وبدأ بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المؤسسات الحساسة بمدينة طنجة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم "داعش ".

وأضاف البيان أنه تم إيداع الشخص الموقوف في إطار هذه القضية تحت الحراسة من أجل مزيد من التحريات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.