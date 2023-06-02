أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة منتخب اليمن الودية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب اليمن الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط : عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - مصطفى شكري

خط الهجوم : سامسون أكينولا - محمد صلاح.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.