أمريكا تثمن جهود إيطاليا في دعم القيم الأوروبية عبر الأطلسي

ثمنت الولايات المتحدة، جهود إيطاليا في دعم القيم الأوروبية عبر الأطلسي، بما في ذلك الدعم القوي لأوكرانيا وحرية شعبها وسيادتها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم إيطاليا الوطني - إن واشنطن تقدر كذلك دور إيطاليا الحاسم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط وخارجها كحليف في الناتو وشريك لمواجهة التحديات العالمية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإيطاليا تشتركان في صداقة عميقة ودائمة متجذرة في أهدافهما المشتركة المتمثلة في السلام والازدهار واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتابع بلينكن قائلًا: "مع احتفالنا بهذا اليوم الوطني، نكرم الصداقة الدائمة بين شعوبنا ونعيد تأكيد التزامنا بتعزيز شراكتنا في السنوات المقبلة".

واختتم بيانه بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني لشعب إيطاليا بمناسبة اليوم الوطني وأيضًا بمناسبة الاستفتاء التاريخي الذي بشر بعهد جديد من الديمقراطية والحرية لإيطاليا".