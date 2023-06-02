الآلاف يودعون الشيخ مصطفي خميس بكفر الدوار بالبحيرة.. صور

شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشيخ مصطفي خميس، من مسجد المهاجرين أحد أشهر القراء بمدينة كفر الدوار.



وتوفي الشيخ مصطفي خميس الذي تميز بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم، بعد صراع طويل مع المرض، ولم يمنعه مرضه من أداء فرض الله وصلاة التراويح في شهر رمضان الماضي، حيث كان يصلي خلفه في صلاة التراويح الآلاف من أهالي مركز ومدينة كفر الدوار، بمسجد المهاجرين، ولم يمنعه المرض من أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان.



ونعي الآلاف من المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعي الشيخ مصطفي خميس، بعد إعلان وفاته بعد صراع مع المرض، مؤكدين إنه كان يتمتع بصوت عذب وملائكي.

