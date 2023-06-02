مسؤول صيني: مقاطعة "شينشاجن" بوابتنا للانفتاح في اتجاه الغرب

أكد شي لي نائب وزير الإعلام في مقاطعة "شينشاجن" ذاتية الحكم بالصين، أن المقاطعة تحت القيادة القوية للرئيس شي جين بينج حققت إنجازا كبيرا غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للسكان..موضحا أن المقاطعة تتمتع الآن بالاستقرار والنمو الكبير.

وقال شي لي خلال لقائه مع الوفد الإعلامي لمنظمة "شنغهاي" للتعاون إن مقاطعة (شينشاجن) تعد بوابة الصين نحو الانفتاح في اتجاه الغرب، وتتملك مقومات متميزة، وذلك في إطار موقعها الجغرافي والنمو في القطاع الصناعي والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الصين تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة "الحزام والطريق".

وأضاف أن مقاطعة شينشاجن ترتبط بأواصر الصداقة مع منظمة شنغهاي للتعاون، لافتا إلى أن سكان المقاطعة يسعون بجد نحو تحقيق التنمية مستفيدين من مسيرة الصين نحو الحداثة.

وفي هذا الإطار، زار الوفد الإعلامي لمنظمة شنغهاي للتعاون مقر قطار ( الصين - أوروبا) السريع وهو أحد المشروعات في إطار مبادرة "الحزام والطريق"؛ لتطوير المقاطعة والمصنع التابع لمجموعة (جي. ايه. سي) للسيارات.

وتعرف الوفد على أنشطة مركز قطار ( الصين - أوروبا) السريع والذي يضم ميناء بريا، وتعد العاصمة (أورومتشي) مركزا رئيسيا ومرتبطة بثلاثة ممرات وهي ( الصين - روسيا) و( الصين - الأورو آسيوي) و( الصين - باكستان) في إطار الحزام الاقتصادي لطريق "الحرير الجديد".

ويوجد في مقاطعة شينجيانج 19 ميناء بريا وخط سكة حديد، لنقل البضائع من الصين إلي أوروبا ودول آسيا الوسطى؛ مما جعلها بوابة الصين نحو الغرب.

وتم ضخ استثمارات في البنية التحتية لهذه المنطقة التي تضم مركزا لوجستيا و7 خطوط سكك حديدية ومصنعا للمنسوجات وغيرها بنحو 30 مليار يوان.

ويعد هذا المركز واحدا من 5 مراكز على مستوى الصين وهو مسئول عن 76 في المائة من حركة الشحن، وتبلغ الحمولة السنوية لقطارات هذه المنطقة 70 ألف طن سنويا.

وعلى جانب آخر، زار الوفد مصنع (جي. ايه. سي) لتجميع أنواع من السيارات في المقاطعة وهو واحد من 4 مصانع في الصين وينتج عدة ماركات، ويبلغ إنتاج هذا المصنع 20 ألف سيارة سنويا للسوق المحلية، وهناك خطة لتطوير الإنتاج؛ بهدف التصدير للخارج، وبلغت استثمارات المرحلة الأولى لهذا المصنع نحو 319 مليون يوان.