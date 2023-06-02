30 يونيو ذكرى استرداد وطن.. أحداث إرهاب مكتب الإرشاد تقود قيادات الإرهابية لأحكام المؤبد

يحتفل المصريون في الثلاثين من يونيو من كل عام بثورتهم التي أنقذت الوطن من براثن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتحل علينا الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو هذا العام لتعيد إلى الذاكرة مشاهد من فترة عصيبة مرت بها مصر إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حاول فيها عناصر الإخوان اختطاف البلاد إلى مصير مجهول، لكن الشعب المصري أبى أن يسمح لعناصر الجماعة بهدم البلاد وسرعان ما انتشر المصريون في جميع الميادين رافعين راية الخلاص من حكم الإخوان، والتحم الشعب المصري مع قواته المسلحة لمواجهة عنف الجماعة الإرهابية بعد بيان 3 يوليو، وعلى الرغم من عنف الجماعة الذي طال جميع محافظات الجمهورية إلا أن الشعب المصري ظل صامداً كتفا بكتف مع القوات المسلحة حتى نجح المصريون في دحر الإرهاب والعنف والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.



موجة العنف التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو لم ينساها المصريين، وتحل الذكرى العاشرة هذا العام لتذكرنا بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر.

صورة من الاحداث

تستعرض "البوابة نيوز" سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

الحلقة الأولى التي نناقشها اليوم أحداث مكتب الإرشاد

في سبتمبر 2013 أمر الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق بإحالة 18 متهم بينهم 11 قياديا بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام مقر مكتب الإرشاد .



تضمنت أسماء المحالين إلى المحاكمة الجنائية كل من محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الاخوان ، اسامة ياسين وزير الشباب السابق ، محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق ، عصام العريان عضو مجلس الشورى السابق ، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وآخرين .

صورة من الاحداث

اسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

-الحكم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في ديسمبر 2018 حكمها بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و4 آخرين بالسجن المؤبد.

المتهمون الصادر ضدهم حكم السجن المؤبد هم: محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مصطفى درويش، عبدالرحيم محمد، محمود أبو زيد ، كما قضت ببراءة 6 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وانقضاء الدعوى الجنائية ضد مهدى عاكف لوفاته وايدت محكمة النقض هذة الأحكام الصادرة لتصبح نهائية وبأته ، فضلاً عن ادراج قيادات الجماعة الإرهابية علي قوائم الإرهابيين .

الإرهابي محمود عزت

-محمود عزت ثعلب الإخوان

يعد القيادي الإخواني محمود عزت آخر من حكم عليه بالقضية نظراً لهروبه وبعد القبض عليه مثل أمام المحكمة لتقضي محكمة الجنايات، في ابريل 2021 برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة القيادي الإخواني محمود عزت بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

كانت النيابة العامة قد وجهت لعزت وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين تهمًا بالاتفاق على تواجدهم أمام المقر العام لجماعةالإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش وذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامت الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المجني عليهم.

-حلقة الغد أحداث الاتحادية