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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 887 مواطنا في قافلة طبية بنجع حمادي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافلة طبية بالمجان
قافلة طبية بالمجان بقنا
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

 

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٨٧ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٢٤ حالة طب أطفال ، ٢٠٧ حالة أمراض باطنة ، ١٧٢ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ٩٢ طب وجراحة الفم والأسنان ، ٧١ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٦٩ حالة جراحة عامة ، ٤٨ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٩ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.

أشرف الداودى محافظ قنا اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة الأولي بالرعاية الاكثر احتياجا الرعاية الطبية