أول إجراء من محافظة القاهرة بعد سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات في عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحي الشرابية حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومحمد المجبر رئيس حي الشرابية وعدد من قيادات المحافظة.