وزير الرياضة: ندعم أندية الفتاة ونسعى لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - "إدارة الفتاة والمرأة، والإدارة الكشفية والإرشادية -ادارة التطوع " ، ندوة توعوية تحت عنوان "ساند" حول التغيرات الإجتماعية "، أدارها الداعية أسامة قابيل إمام مسجد الشرطة ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي علي دعم وزارة للشباب و الرياضة لمبادرات المجتمعية لأهميتها في ترسيخ مفاهيم توعوية للمجتمع ، مشيراً إلي دور أندية الفتاة في مساندة المجتمع ودفعها للحركة الاقتصادية التي تشكل دور هام في كافة عناصر المجتمع .

وأوصي صبحي بالتفكير في كافة التحديات التي تواجهها الدولة ، مشيراً إلي أهمية دور الحرف اليدوية باعتبارها تجارة يجب تسويقها ودعمها داخل وزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية ، مؤكداً علي سعي وزارة الشباب والرياضة لتعليم الفتيات التسويق الإلكتروني للمنتجات .



ومن جانبه أشاد الداعية أسامة علي بدور ووزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من خلال مشاريعها المتنوعة التي تتيحها للشباب وخاصة الفتيات ، مؤكداً علي أهمية التركيز على الهدف وتطوير الذات وكيفية مواكبة التغيرات العالمية التي طرأت على مجتمعنا من خلال تطوير أفكارنا ، واستثمارها لخدمة بلادنا مثل المنتجات المميزة التي تنتجها المحافظات ، متطرقاً إلي أهمية الوقت وتنظيمه واستغلاله بالشكل الامثل في تعلم شيء مفيد وعمل إضافة وعطاء جديد .

وقد اختتمت الندوة بمشاركات من الحضور تناولت عدد من الأسئلة والمناقشات والتي كانت من أهمها المعوقات التي تواجه الفتيات في تسويق منتجاتهن ، دعم وسائل الإعلام لمفهوم المنتجات اليدوية .

وخلال الفعاليات تم اقامة معرض مفتوح للمنتجات اليدوية والحرفيه والتراثية لأندية الفتاة ، على هامش تدشين وزارة الشباب والرياضة منحة الزعيم عبد الناصر الدولية النسخة الرابعة والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم.

وشهد المعرض منتجات أندية الفتاة بمديريات الشباب بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، الشرقيه، اسيوط، المنيا، الفيوم ، وتنوعت المعروضات بين منتجات خيامية ، طباعة على القماش، بردي، اكسسوارات ، ديكوباج، شنط يدوية، تريكو ، تحف سيراميك ، اوميجرومي، منتجات جلود، خرز ، نسيج، اكسسورات نحاسية.