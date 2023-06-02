بالأسماء.. إصابة 15 عاملا في حريق مصنع لفرز العنب بالبحيرة "صور"

أصيب 15 عاملا وعاملة بالاختناق في حريق بمصنع لفرز العنب بالكيلو 100 بالطريق الصحراوى ( القاهرة - الأسكندرية) بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع حريق بمصنع لفرز العنب بالكيلو 100 بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان البلاغ وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى بمحيط المكان من أجل المساهمة في الحد من انتشار إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 15 عامل وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية العام لتلقي العلاج اللازم وهم كل من:" ولاء.ع.ع، 13 عامًا، منة.خ.ف، 13 عامًا، سارة.ع.ع، 14 عامًا، إسراء.ع.ع، 12 عامًا، جنا.ع.ال.ع، 18 عامًا، منة.س.م، 15 عامًا، ندى.ص.ع، 22 عامًا، نورهان.ا.ال، 18 عامًا، رحمة.م.س، 21 عامًا، صفاء.م.س، عامًا، نوال.ع.ال، 22 عامًا، شاهيناز.ح.ال، 25 عامًا، منة.م.ال، 22 عامًا، سعيد.ح.س، 22 عامًا، جميعهم مصابين بالإختناق ووجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.