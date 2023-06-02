أكثر من ألف ساعة من البرامج باللغة العربية.. السفارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة تُطلقان أرشيف "صوت أمريكا" رقميا للجمهور

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أقامت سفارة الولايات المتحدة حفلا لإطلاق أرشيف الفرع المصري من شبكة إذاعة "صوت أمريكا" الذي يضم الآلاف من التسجيلات الصوتية، مع برامج باللغة العربية؛ على شبكة الانترنت بشكل مجاني للجمهور، بعد أن ظل لسنوات مقصورا على الباحثين والمتخصصين في أرشيف الجامعة.

شارك في الحفل، الذي استضافه القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، السفير جون ديروشر، في مقره بجاردن سيتي، عدد من الفنانين، وممثلي وزارة الثقافة المصرية، والدكتور أحمد دلًال، الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة وهو أول عربي- أمريكي يرأس الجامعة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، ومستشار الجامعة الأمريكية. وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

الدكتور أحمد دلًال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الحفل

وتتضمن تسجيلات صوت أمريكا أكثر من 10000 آلاف تسجيل، منهم 2300 تسجيل خاص بمصر ولقاءات مع نجيب محفوظ، والمخرج السينمائي صلاح أبوسيف والفنان عادل إمام، ونسخًا منطوقة من أعمال أدبية مثل "سارة" لعباس العقاد، وأغاني ولقاءات مع أم كلثوم.

وأوضح السفير جون ديروشر، في كلمته، أن التسجيلات الصوتية الموجودة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على أكثر من ألف ساعة من البرامج باللغة العربية يرجع تاريخها منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وحتى أوائل عام 2010.

وقال: حتى وقت قريب، لم تكن هذه التسجيلات متاحة للجمهور، حيث لم تكن المعدات متاحة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحتى لو كانت متوفرة، فسيقوم مستخدم واحدًا فقط في كل مرة باستخدامها. لكن، منحة السفارة الأمريكية هذه قد فتحت مجالا لهذا المورد الثري ليصبح متاحًا عبر الإنترنت، ليس فقط لخدمة المستمعين المصريين ولكن أيضًا لجمهور عالمي مهتم بالفنون والثقافة المصرية.

القائم بأعمال المتحدث الإعلامي باسم السفارة الأمريكية خالد وولفسبرج في حديث للصحفيين

وقال القائم بأعمال المتحدث الإعلامي باسم السفارة الأمريكية، خالد وولفسبرج، في حديث للصحفيين على هامش الاحتفالية، إن مشروع رقمنة الأرشيف الإلكتروني لإتاحته للجمهور العام استمر لمدة عامين بتكلفة 55 ألف دولار كمنحة مقدمة من السفارة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وذكر وولفسبرج أن أغلب التسجيلات للشخصيات المصرية المؤثرة في حياة المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والفنية والثقافية، فضلا عن تسجيلات لعدد من الأدباء والسياسيين العرب، منهم الكثير إبان فترة الحرب على العراق.

وتضمن عرض الأرشيف في الاحتفالية مختلف المجالات للبرامج والشخصيات السياسية والفنية والثقافية، فضلا عن الاستماع لتقارير إذاعية رصدت الحديث عن شخصيات بارزة أثرت في المجتمع المصري والعربي، بالإضافة إلى رصد عدد من القضايا، التي حازت على تساؤلات واهتمامات الشارع المصري خاصة في القضايا العربية، ومنها القضية الفلسطينية. منهم 2300 تسجيل خاص بمصر ولقاءات مع نجيب محفوظ، والمخرج السينمائي صلاح أبوسيف والفنان عادل إمام، ونسخًا منطوقة من أعمال أدبية مثل «سارة» لعباس العقاد، وأغاني ولقاءات مع أم كلثوم.