بعد وفاة طفلين في الغردقة.. نصائح لحماية الأطفال من الغرق الجاف

يتعرض العديد من الأطفال إلى الغرق الجاف خاصة في فترة المصايف، والغرق الجاف هو حالة طبية شديدة قد تصل بالشخص إلى الوفاة مع المضاعفات، ويتم وصف الغرق الجاف طبيًا عندما يتعرض الجسم للجفاف الشديد ونقص السوائل.

ويحدث الغرق الجاف عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق الشديد أو الجفاف حيث تسبب نقص السوائل اضطرابات في عملية الدورة الدموية وتقليل حجم الدم.

أعراض الغرق الجاف

تتضمن أعراض الغرق الجاف ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد.

الجفاف في الفم والحلق.

الصداع والدوخة.

الخمول والإرهاق الشديد.

الشعور بالدوار وعدم الاستقرار.

تسارع دقات القلب وضربات القلب القوية.

الجفاف في الجلد والعينين.

الشعور بالتعب والضعف العام في الجسم.

البول الغامق والقليل.

الجفاف في الأنف والحنجرة والأذنين.

نصائح لحماية الأطفال من الغرق الجاف

تحتاج الأطفال إلى حماية خاصة من الغرق الجاف حيث أنهم يتعرضون بشكل أكبر لخطر الجفاف وفقدان السوائل. وللحفاظ على صحة الأطفال وتجنب حدوث الغرق الجاف يجب على الوالدين اتباع الإجراءات التالية:

تقديم كميات كافية من الماء والسوائل للأطفال، وخاصة في الأيام الحارة والرطبة. تجنب تعريض الأطفال للشمس المباشرة في فترات النهار الحارة، والحرص على ارتداء الملابس المناسبة لحمايتهم من الحرارة والأشعة الشمسية. تقديم الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والملح والدهون. الحرص على تناول الأطفال للسوائل بشكل منتظم خلال النهار وخاصة قبل وبعد النشاط البدني. الحرص على النوم الكافي وتجنب النشاطات الشاقة في فترات النهار الحارة. الحرص على تجنب الأماكن الحارة والجافة والبقاء في الأماكن المظللة والمهواة. تشجيع الأطفال على اللعب بالماء والمشروبات الغير محلاة بالسكريات. تعليم الأطفال عن أهمية تناول السوائل والماء وتوعيتهم حول خطورة الجفاف وأعراضه، وكيفية التعامل مع الأمر في حال حدوثه. الاحتفاظ بزجاجات الماء والمشروبات الباردة بالقرب من الأطفال في الأماكن العامة والمنازل. مراقبة الأطفال باستمرار للتأكد من تناولهم السوائل بشكل كافي وللتأكد من عدم تعرضهم للجفاف والغرق الجاف.

يذكر أنه قد لقي طفلان شقيقان، مصرعهما داخل حمام سباحة إحدي قري منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء قضاء الاجازة الصيفية.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الحادث وقع أثناء قضاء الطفلين إجازتهما في القرية السياحية تم اكتشاف جثتيهما في حمام السباحة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، حيث تم تشخيص سبب الوفاة على أنه اسفكسيا الغرق.

واكد مصدر طبي، ان الطفلين هما، رضوى عبد الله السيد البصال، البالغة من العمر 8 سنوات، وشقيقها محمد، البالغ من العمر 6 سنوات.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي قررت التحقيق في الحادث وسماع أقوال الشهود ووالد الطفلين، ومن المقرر تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث للحصول على مزيد من المعلومات والأدلة.