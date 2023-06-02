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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين: 77 ألف شخص تضرروا من إعصار «ماوار»

إعصار ماوار
إعصار ماوار
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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الجمعة، أن حوالي 77 ألف شخص في 6 مناطق تضرروا من إعصار ماوار المعروف محليًا باسم "بيتي".

وقال المتحدث باسم المجلس، رافي أليخاندرو - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية -: "استنادًا إلى مراقبتنا، فإن آثار الإعصار ضئيلة للغاية من حيث الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة، إلا أنه تم تسجيل بعض الانهيارات الأرضية في منطقة كورديليرا".

وكان الإعصار قد جلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة على عدة مناطق في البلاد، وتسبب في إلغاء 18 رحلة جوية دولية و123 رحلة محلية و53 رحلة بحرية.

كما وزعت السلطات مساعدات بقيمة مليون و958 ألف بيزو فلبيني على المتضررين جراء الإعصار.

الكوارث الفلبين إعصار ماوار