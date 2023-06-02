قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمونت في ليلة توديع ميسي

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة كليرمونت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

ويستضيف باريس سان جيرمان، غدًا السبت، كليرمونت على ملعبه بارك دي فرانس، في اللقاء الذي يديره تحكيميًا الحكم توماس ليونارد.

من المنتظر، أن تكون مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت، الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص البي إس جي، بعدما انتهى عقده مع النادي وقرر الرحيل عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل، بحسب ما صرح به جالتيير، بأن البرغوث انتهت رحلته مع سان جيرمان بعد عامين من الانضمام إلى الفريق.

وشهدت قائمة فريق العاصمة الفرنسية، تواجد ميسي، كيليان مبابي، سيرجيو راموس، أشرف حكيمي، والإيطاليان جيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما – أليكساندر ليتيليير – لوكاس لافالي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – سيرجيو راموس – ماركينيوس – الشدالي بيتشيابو - سيريف نهاجا – تيموثي بيمبيلي.

خط الوسط: ماركو فيراتي – دانيلو – فيتينيا – كارلوس سولير – ريناتو سانشيز – وارن زائير إيمري – إسماعيل الغربي.

خط الهجوم: كيليان مبابي – ليونيل ميسي – هوجو إيكتيكي.

وحسم باريس سان جيرمان لقب بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2022-2023 لصالحه منذ الجولة الماضية بالتعادل مع ستراسبورج.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، فيما يأتي كليرمونت ثامنًا وفي رصيده 56 نقطة.