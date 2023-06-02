محافظ أسوان: تنفيذ 90% من الخطة العامة لرصف الطرق باعتمادات 106 ملايين جنيه

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، عن تنفيذ 90% من الخطة العامة لرصف الطرق والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات بلغت 106 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه تم منح تعليمات لمسئولي مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

من جانبه، أوضح أحمد الملواني مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادي، وأمام مستشفى التأمين الصحي، وجاري تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم، توازيًا مع استكمال أعمال الرصف بنطاق حي العقاد وامتداده، ومداخله، وشارع الفنادق، بينما تم الانتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف منطقة أطلس، وشارع كسر الحجر في القطاع الذى تم نهو أعمال الإحلال والتجديد به لشبكات المياه، وكذا الطرق الداخلية لمستعمرة السد العالي شرق، ونطاق مركز ومدينة أسوان.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس بشارع التحرير، وبدء الطبقة السطحية، بينما تم الانتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف شوارع 23 يوليو، والمعبد "ميدان الجابري والمركز"، وكذا رصف طريق كورنيش النيل بإدفو "المستشفى، البنوك والعرضيات"، وتواكب مع ذلك استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بشارع الجبانة بالغابة، وطريق أسوان / القاهرة الزراعي، وشارع أبو بكر الصديق بنطاق مركز ومدينة دراو، وجاري استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة.