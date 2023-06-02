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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، الموافق 2 يونيو 2023، بقيمة 30 جنيه علي الأقل  مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس الخميس.
وصل سعر عيار 21 إلى نحو 2360 جنيه للبيع و 2380 جنيه للشراء و عيار 24 إلى 2697 جنيه للبيع و2720 جنيه للشراء.
سجل سعر عيار 18 نحو 2023 جنيه للبيع و 2040 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1573 جنيه للبيع و 1587 جنيه للشراء .
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.72 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 83.9 ألف جنيه للبيع و 84.6 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.9 ألف جنيه للبيع و 19.04 ألف جنيه للشراء.
 

 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليو سعر الجنيه الذهب