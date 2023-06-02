كوريا الجنوبية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع تايوان

قال ممثل كوريا الجنوبية الجديد لدى تايوان، لي أون هو، اليوم الجمعة، إن تايوان وكوريا الجنوبية مكملتان لبعضهما البعض مما يسهل عملية التعاون بينهما.

وأضاف لي في تصريحات وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز أن البلدين متشابهان في أن كلاهما شهد التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية، وأن هدفه الأساسي هو تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الصناعات والبحوث العلمية والأوساط الأكاديمية والتشريعات والسلامة.

كما دفع "لي" من أجل شراكة أقوى في التعاون في مجال رقائق أشباه الموصلات حيث تعد الصادرات التايوانية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية هي رقائق المعالجات، بينما الصادرات الرئيسية ل كوريا الجنوبية إلى تايوان هي رقائق الذاكرة.

وقال إن كلا البلدين "يحتلان مكانة جيدة في صناعة أشباه الموصلات".

وأشار لي إلى أن الدراما الكورية تحظى بشعبية في تايوان وهي مجال للتعاون غير المستغل. وقال إن تايوان وكوريا الجنوبية يمكنهما الجمع بين المزيد من المواهب الشابة بما في ذلك المغنون والراقصون لتشكيل أعمال موسيقية جديدة واقترح زيادة الترويج للمنتجات في الأفلام والدراما.

وتعليقًا على السياحة الثنائية، قال لي إن 1.3 مليون تايواني سافروا إلى كوريا الجنوبية و1.2 مليون كوري جنوبي زاروا تايوان في عام 2019. وكانت حكومة كوريا الجنوبية حريصة على تعزيز السياحة الآن بعد أن تضاءل الوباء، لكنه أعرب عن أسفه لعدم وجود رحلات طيران كافية.

وقال لي إن كوريا الجنوبية وتايوان تشتركان في العديد من الأشياء، بما في ذلك الديمقراطية والازدهار ومستويات معيشية مماثلة، مضيفًا أن الأجيال الشابة في البلدين تشترك أيضًا في نفس الاهتمامات.