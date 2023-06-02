الكشف على 1223 حالة في قافلة طبية بقرية العجرة ببني سويف

أعلن وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف، عن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية العجرة مركز ببا، مكونة من 8 عيادات، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1223 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال وكيل الوزارة - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إنه تم توقيع الكشف الطبي على المرضى في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم إجراء معمل دم لـ70 حالة ومعمل طفيليات لـ44 حالة، بجانب إجراء أشعة لـ13 حالة، وموجات فوق صوتية لـ21 حالة وإصدار 2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأضاف أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.