رئيس الوزراء التشيكي يعرب عن رغبة بلاده في تعميق التعاون الدفاعي مع مولدوفا

أعرب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، عن رغبة بلاده في تعميق التعاون الدفاعي مع مولدوفا.

وأكد فيالا - عقب لقائه اليوم /الجمعة/ مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، ورئيس وزرائها دورين ريسين، في العاصمة المولدوفية تشيسيناو، حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" - أن بلاده تدعم بالكامل انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي ومهمتها التي أطلقتها أمس بشأن هذا الصدد.

ووقع فيالا اتفاقية لوزارة الدفاع التشيكي للتبرع بالأموال لترميم النصب التذكارية للمحاربين القدامى التشيكيين الذين لقوا مصرعهم في المنطقة إبان الحرب العالمية الأولى، كما تخطط التشيك أيضًا بفتح مكتب ملحق عسكري في عاصمة مولدوفا تشيسيناو.

تجدر الإشارة إلى أن فيالا كان في زيارة لمولدوفا للمشاركة في قمة الجماعة السياسية الأوروبية التي عقدت أمس وحضرها 45 رئيس دولة وحكومة وكذلك قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة.