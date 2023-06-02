سنغافورة وأستراليا تسعيان لإطلاق برنامج بـ 20 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعتزم سنغافورة وأستراليا إطلاق برنامج جديد بقيمة 20 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من البلدين على مدار الأربع سنوات المقبلة، وتطوير منتجات صديقة للبيئة مبتكرة بصورة مشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة - أن البرنامج يندرج تحت اتفاقية "الاقتصاد الأخضر" بين سنغافورة وأستراليا، التي وقعتها البلدان خلال شهر أكتوبر عام 2022، مضيفة أن الدولتين ستعملان أيضا تجاه إنشاء ممر شحن صديق للبيئة رقمي بين موانئها بحلول نهاية عام 2025.

كما انتهت الدولتان من المبادئ الإرشادية وخطة العمل لتوجيه التعاون بموجب اتفاقية الغذاء، والتي تهدف إلى زيادة المنتجات التجارية والغذائية وتعزيز سنغافورة كمركز لإعادة شحن منتجات الغذاء الأسترالية والتعاون بشأن قضايا الأمن الغذائي العالمي.