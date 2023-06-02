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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإعلام الأمني في العراق: مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار إثر ضربة جوية في ديالي

مكافحة الارهاب في
مكافحة الارهاب في العراق
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 أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، تنفيذ طائرات الـ F16 ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالي.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه استمرارا لعمليات ملاحقة عناصر داعش الارهابية، فقد نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ووفقًا لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالي.

وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية.

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