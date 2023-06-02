الإعلام الأمني في العراق: مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار إثر ضربة جوية في ديالي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، تنفيذ طائرات الـ F16 ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالي.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه استمرارا لعمليات ملاحقة عناصر داعش الارهابية، فقد نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ووفقًا لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالي.

وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية.