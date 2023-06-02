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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. نيللى كريم توجه الشكر للمجلس القومى للمرأة على تكريمها

نيللى كريم
نيللى كريم
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وجهت الفنانة نيللى كريم الشكر للمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، على تكريمها ضمن حفل المجلس "المرأة فى دراما رمضان" .

ونشرت الفنانة نيللى كريم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، صور لها من التكريم وعلقت "كل الشكر والتقدير للمجلس القومى للمرأة على الدعم الذى يقدمه المجلس للمرأه المصرية، مبروك لكل صناع الدراما المصرية، وسعيدة انى شاركت معاكم اليوم الجميل ده" .

يقدم المجلس القومى للمرأة تكريمات لصناع الدراما على مجهودهم فى خدمة قضايا المرأة، كنوع من أنواع الدعم والتشجيع .

يذكر أن الفنانة نيللى كريم شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "عملة نادرة" ، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، مريم الخشت، كمال أبو ريه، ريم رؤوف، تأليف مدحت العدل والإخراج ماندو العدل.

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IMG_20230602_163328
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