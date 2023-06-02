"الصحة العالمية" تعلن نهاية تفشي فيروس "ماربورج" في تنزانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية تفشي فيروس (ماربورج الذيكان) في تنزانيا، والذي تم تأكيده منذ ما يزيد قليلًا على شهرين في منطقة (كاجيرا) الشمالية الغربية كأول تفشي للمرض في البلاد.

وأشارت المنظمة - في بيان، اليوم - إلى أنه كان قد تم تسجيل ما مجموعه تسع حالات (ثماني حالات مؤكدة وواحدة محتملة) وست وفيات في الفيروس الذي تم الإعلان عنه، في 21 مارس، بعد أن أكدت التحاليل المخبرية أن سبب الوفيات والأمراض التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق في المنطقة هو (ماربورج).

وأضافت أنه تم اختبار أخر حالة، والذي تأكد سلبية الاختبار الثاني للفيروس، في 19 أبريل الماضي، مما أشار إلى بدء العد التنازلي الإلزامي لمدة 42 يوما لإعلان نهاية تفشي الفيروس.

وأكدت أنها تعمل مع البلدان فى جميع أنحاء المنطقة الإفريقية؛ لتعزيز الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية مع فرق من المستجيبين الأوائل المدربين على الجوانب الرئيسية، للتأهب للفاشية والاستجابة لها ومكافحتها.

ولفتت المنظمة إلى أن (ماربورج) شديد الضراوة، ويسبب حمى نزفية بنسبة وفيات تصل إلى 88%، مضيفة أنه من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض فيروس الإيبولا، حيث يبدأ المرض فجأة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد وتوعك شديد ويصاب العديد من المرضى بأعراض نزفية حادة في غضون سبعة أيام.

يشار إلى أنه كان قد تم الإبلاغ عن حالات تفشي وحالات متفرقة لـ (ماربورج الذيكان) في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا وأوغندا.