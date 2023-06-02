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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات اللقاء الرياضي الثقافي المجرى على شواطئ الغردقة

فعاليات اللقاء الثقافي
فعاليات اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجرى بالغردقة
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انطلقت اليوم فعاليات اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجرى على شاطئ الفيو بمدينة الغردقة تحت عنوان Summer swim السباحة الصيفية بمشاركة سباحين من مصر المجر بحضور  المستشار الثقافي لسفارة المجر بالقاهرة, كورنيليا بوروتسكي والسباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش المشرف على اللقاء والمدرب العالمى شين توث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقالت بوروتسكي، على هامش اللقاء، ان الحدث  هو الاَول من نوعه  للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي و عرض الفلكلور المجرى، لافتة بأن الحدث هو بداية للتعاون  في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل  الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.

وأكد  شلبي ان اللقاء  جاء خلال التعاون المشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي لسفارة المجر، وتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء الفيو بالغردقة  لمسافة 500م و 1500م و 3كم   كما تضمن اللقاء  منافسة  من سباحي المياه المفتوحة من مصر و المجر، وفي نهاية اللقاء قام شلبي والمستشار الثقافي لسفارة المجر بتسليم ميداليات السباحين المشاركين.

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الاتحاد الإنجليزي السباح العالمي خالد شلبي شواطئ مدينة الغردقة وزارة الشباب والرياضة