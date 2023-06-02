انطلاق فعاليات اللقاء الرياضي الثقافي المجرى على شواطئ الغردقة

انطلقت اليوم فعاليات اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجرى على شاطئ الفيو بمدينة الغردقة تحت عنوان Summer swim السباحة الصيفية بمشاركة سباحين من مصر المجر بحضور المستشار الثقافي لسفارة المجر بالقاهرة, كورنيليا بوروتسكي والسباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش المشرف على اللقاء والمدرب العالمى شين توث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقالت بوروتسكي، على هامش اللقاء، ان الحدث هو الاَول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي و عرض الفلكلور المجرى، لافتة بأن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.

وأكد شلبي ان اللقاء جاء خلال التعاون المشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي لسفارة المجر، وتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء الفيو بالغردقة لمسافة 500م و 1500م و 3كم كما تضمن اللقاء منافسة من سباحي المياه المفتوحة من مصر و المجر، وفي نهاية اللقاء قام شلبي والمستشار الثقافي لسفارة المجر بتسليم ميداليات السباحين المشاركين.

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