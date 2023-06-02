استمرار إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ21 بأسوان



واصلت الأجهزة المعنية بأسوان أعمال إزالة التعديات على أراضى ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع وقف البناء بدون ترخيص ، وكذا رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، مع القيام بأعمال الصيانة الفورية لأى أعطال بشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن.

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 13 حالة تعد بمساحة 4450 م2 بنطاق حى جنوب تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ورئيس الحى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، مع إيقاف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص لـ 3 حالات بمناطق الرضوان والشيخ هارون بنطاق أحياء جنوب وغرب ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، وتوازى مع ذلك إستكمال العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وبإشراف ومتابعة ميدانية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والأتربة بالشوارع والمناطق والأحياء السكنية المختلفة فى شرق وغرب وجنوب المدينة ، وكذا حى الصداقة الجديدة ، مع مطاردة بعض النباشين ، ومصادرة المعدات المستخدمة معهم .

وفى نفس السياق، أصلحت الوحدة المحلية بقروى وادى كركر الكسر المفاجئ للمياه بالقريتين 5 و 6 وذلك بواسطة الفنيين والعمال بشبكة مياه الشرب والصرف الصحى وبإشراف من نائب رئيس المدينة ، وتم كذلك تنفيذ أعمال الصيانة والإنارة للأعمدة بنطاق منطقة الجوزيرة عن طريق فنيين الكهرباء .

كما تدخلت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان لإستكمال العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب حيث تم التنسيق على تنفيذ غرفة المحبس العمومى للخط ، مع توفير مساحة 2 متر لمرور خط الصرف الصحى بجوار غرفة المحبس لتحقيق الإنسيابية المطلوبة فى التنفيذ ، وتكامل مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة 8 حالات تعدى بمساحة 1745 م2 من بينهم إزالة 3 حالات لمتغيرات مكانية ، وإزالة فورية لحالة تعدى بالإحداثيات ، و 3 حالات إشغال بدون ترخيص وذلك بنطاق مجلس قروى وادى خريت .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أعمال الإزالة لـ 2 منزل آيل للسقوط ، لخطورتهما على المارة بنطاق منطقة نجع السايح ، وللحفاظ على أرواح المواطنين ، كما تم أيضاً تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار وأعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن ، بالإضافة إلى زراعة أشجار مثمرة عن طريق المشاركة المجتمعية .

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