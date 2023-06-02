حار نهارا معتدل ليلا.. توقعات الأرصاد لطقس الغد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 34 22

دمنهور 33 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 21

دمياط 33 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 26 20

رفح 27 20

رأس سدر 37 26

نخل 38 18

كاترين 30 14

الطور 39 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 19

سيوة 33 23

رأس غارب 37 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 25

حلايب 35 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 43 27

