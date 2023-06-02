الهلال السعودي يفسح الطريق لضم ميسي بتوديع فييتو وإيجالو

أفسح نادي الهلال السعودي، الطريق لضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، بإعلان رحيل الثنائي الأجنبي عن الفريق، النيجيري أوديون إيجالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو بعد نهاية عقدهما وذلك بشكل رسمي.

وودع الهلال، الثنائي فييتو وإيجالو، موجهًا لهما الشكر على الفترة التى قضاها كل منهما مع الزعيم، حيث انضم النيجيري فى صيف 2020، فيما تعاقد النادي السعودي مع الثاني فى يناير 2022.

ونشر نادي الهلال، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرًا أوديون إيجالو، نتمنى لك مسيرة ناجحة»، وهي نفس الرسالة التي كتبها للأرجنتيني فييتو.

وأشارت تقارير سعودية في الساعات الماضية، إلى أن البرازيلي ماثيوس بيريرا سيرحل هو الآخر عن الهلال، بالإضافة إلى الكولومبي جوستافو كويلار، ليحدث بذلك الزعيم، ثورة على مستوى لاعبيه الأجانب؛ تمهيدًا للتعاقد مع نجوم كبار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، وبالتالي سينتقل إلى أي ناد يرغب في التعاقد معه بشكل مجاني في صفقة انتقال حر، كما أن البرغوث قرر الرحيل عن سان جيرمان الصيف المقبل بعد عامين من انتقاله لحديقة الأمراء.

ميسي

ارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث قدم زعيم آسيا عرضًا ضخمًا بقيمة نصف مليار يورو في الموسم لقائد منتخب الأرجنتين حتى يكون لاعبًا في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وبعيدًا عن ليونيل ميسي، قد يضم الهلال عددًا من النجوم الكبارفي الفترة المقبلة، مثل الثلاثي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد رحيلهما من برشلونة، بالإضافة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي.